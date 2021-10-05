РИАМО - 5 окт. С 1 сентября в Подмосковье по просьбам жителей ведется работа по модернизации мусорных контейнеров для сбора сухих отходов, первую партию из 20 пластиковых емкостей нового стандарта расположили на контейнерных площадках Солнечногорска и Люберец, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Новые баки включают в свой состав не менее 10% вторичного сырья, а также оснащены облегченной крышкой и наклейкой с инструкцией.

«На сегодняшний день отрасль по обращению с отходами динамично развивается, мы строим не только контейнерные площадки, но и новые объекты переработки и разделения отходов, поэтому вся инфраструктура строится как единый, непрерывный цикл разделения отходов с последующей переработкой вторичного сырья», - сказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Мусор в баки нового стандарта должен распределяться следующим образом: пластик, стекло, металл, макулатура и тетрапак должны помещаться в контейнеры синего цвета, а пищевые отходы, предметы личной гигиены и емкости, загрязненные продуктами питания, – в серые баки.

Преимущество новых образцов заключается в их легком весе и большем удобстве. Модернизированные контейнеры не ржавеют и служат дольше, чем обычные. Предыдущие образцы баков оснащались небольшими окошками на металлической крышке, поднять ее могли не все, теперь же в контейнерах облегченная крышка, справиться с которой без особых усилий смогут даже дети.

Кроме того, по рекомендациям жителей информационные надписи и значки про виды отходов для вторсырья на контейнерах сделали крупнее.