РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В Подольске торжественно открылась VIII военно-патриотическая игра «Наследники Победы», в ней принимают участие 68 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во вторник на стадионе «Труд» состоялось торжественное открытие военно-патриотической игры, посвященной 80-й годовщине подвига Подольских курсантов. Целью мероприятия является формирование активной гражданской позиции у обучающихся, изучение истории Великой Отечественной войны, а также приобщение ребят к здоровому образу жизни.

Поприветствовал гостей, пожелал удачи и побед участникам глава округа Николай Пестов. Он отметил, что 5 октября 1941 года на защиту Москвы выступили Подольские курсанты. Благодаря их подвигу, ценой их жизней стратегически важное направление на Москву через Подольск закрыли. Пестов выразил благодарность участникам Великой Отечественной войны и напомнил о том, что все жители являются наследниками Победы и потомками славных защитников Отечества.

Отметил значимость комплекса просветительно-соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию и физической культуре ребят участник ВОВ Николай Герасимов. Он подчеркнул, что подвиг Подольских курсантов — это пример героизма и воинского мастерства. Для молодежи это пример того, как нужно защищать Родину.

Военно-патриотическая игра «Наследники Победы» — это интересное состязание, которое дает много полезных навыков и знаний. Принимают участие в соревновании 68 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов Подольска и Московской области. К предстоящему участию команды готовились особенно тщательно, чтобы показать высокие результаты.

Игра проходит в несколько этапов в условиях, максимально приближенных к боевым. Так, юнармейцы активно преодолевают полосу препятствий, демонстрируют навыки защиты от оружия массового поражения, знание героических страниц Великой Отечественной войны, умение собрать и разобрать автомат Калашникова. Кроме того, в программу соревнований вошли конкурсы смотра строя и песни «Статен в строю, силен в бою», имитационной стрельбы из оружия, а также ориентирование на местности.

По итогам соревнований всех участников и их руководителей по достоинству оценят. Команды, занявшие 1-3 места в каждом конкурсе, наградят почетными грамотами, победителей в общекомандном зачете — памятными кубками.