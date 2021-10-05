РИАМО - 5 окт. Более 100 тыс. новых компьютеров получат столичные школы в течение следующих 5 лет. Помимо этого, все классы начальной школы оборудуют беспроводными сетями Wi-Fi, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Городские власти планируют полностью заменить устаревшую технику.

Уточняется, что 50 тыс. новых компьютеров собираются установить в компьютерных классах, а ноутбуки получат не только преподаватели старших, но и младших классов.

5 октября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем учителя. Он приехал в школу № 1517, которая находится в районе Хорошево-Мневники.

«День учителя — праздник общенародный, объединяющий педагогов, учеников, их родителей, бабушек, дедушек. И подчеркивающий высочайшую значимость учительского труда», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что перед тем, как стать космонавтом или врачом, человек сначала приходит к учителю, от которого во многом зависит судьба ребенка.

«В системе московского образования работают 55 тыс. учителей, в т.ч. 16 тыс. учителей начальных классов», — добавил градоначальник.