РИАМО - 5 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе появления видео с пытками арестанта в тюремной туберкулезной больнице под Саратовом. Об этом сообщает Nation News.

По его словам, Федеральная служба исполнения наказаний уже проводит проверку по факту инцидента. На место направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства.

«Если (произошедшее - ред.) подтвердится — повод для серьезного разбирательства», — сказал Песков.

Ранее правозащитники опубликовали видеоролик, на котором запечатлены пытки заключенного в больнице ФСИН № 1 под Саратовом. Предположительно, неизвестные привязали осужденного мужчину к кровати и изнасиловали шваброй.