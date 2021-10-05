РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 окт. В подмосковном Домодедове педагогов поздравили с профессиональным праздником, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Огромное вам спасибо за преданность вашей профессии, за то, что вы делаете для поколений и формируете в каждом личность и гражданскую позицию. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого педагогического таланта и талантливых и преданных учеников. С праздником вас», - сказал первый заместитель главы городского округа Домодедово Михаил Ежокин.

За многолетний плодотворный труд учителям присвоили звания «Почетный работник воспитания и просвещения РФ», наградили грамотами министерства просвещения РФ, почетными грамотами министерства образования Подмосковья и благодарственными письмами Мособлдумы и главы городского округа Домодедово.

Также педагогов округа поздравили депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов Домодедова Леонид Ковалевский и другие.

Праздничное мероприятие прошло в школе №8.

День учителя в России отмечают 5 октября.