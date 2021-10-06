РИАМО – 6 окт. МТС Банк продлевает до 29 октября 2021 года предложение «3 в 1» для бизнеса в связи с повышенным спросом, сообщает пресс-служба МТС Банка.

Бандл включает три базовых продукта для старта и ведения бизнеса «под ключ»: расчетно-кассовое обслуживание (РКО), бесплатную аренду МТС Кассы со встроенным терминалом и торговым эквайрингом со ставкой 1%.

В третьем квартале текущего года предприниматели подали на 32% больше заявок на продукт, чем в первом, ‒ аналитики банка связывают рост с окончанием 1 июля 2021 года отсрочки для индивидуальных предпринимателей (ИП) без сотрудников, продающих товары собственного производства, а также самостоятельно выполняющих работы и оказывающих услуги.

Также аналитики связывают спрос на предложение с ростом популярности оплаты по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП) ‒ начиная с апреля 2021 года, наблюдается ежемесячное увеличение QR-платежей в два раза.

В рамках акции предоставляется бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета по тарифу «Проще простого», который включает переводы физическим лицам до 1 млн рублей и снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков, пополнение счета – 1 %.

Комплексное обслуживание «3 в 1» позволяет индивидуальным предпринимателям и компаниям сегмента малого бизнеса бесплатно использовать МТС Кассу модели 5А со встроенным терминалом эквайринга для оплаты банковскими картами и смартфонами с функцией NFC. Онлайн-касса включает фискальный накопитель на 15 или 36 месяцев, годовую поддержку оператора фискальных данных (ОФД), а также регистрацию кассы в ФНС России и обучение персонала. За эквайринг взимается 1% (при обороте менее 200 тыс. рублей в месяц дополнительно взымается 990 рублей за каждую единицу оборудования) от суммы транзакций по банковским картам независимо от сферы бизнеса.

Подключить «3 в 1» могут как новые, так и действующие клиенты МТС Банка, достаточно оформить онлайн-заявку. Представитель банка направит реквизиты счета и данные для доступа в личный кабинет, в котором можно загрузить необходимый пакет документов. После одобрения заявки и подписания договора расчетный счет станет доступен для использования.

В апреле 2021 года МТС Банк запустил комплексный продукт «3 в 1», состоящий из «МТС Кассы» с РКО и эквайрингом, чтобы предприниматели, у которых заканчивается отсрочка по применению онлайн-кассы, могли с минимальными затратами выполнить требования ФЗ №54 «О применении контрольно-кассовой техники». Решение также упрощает открытие и ведение своего дела, так как обслуживание онлайн-кассы МТС Банк берет на себя.

Если деятельность предпринимателя не попадает в перечень исключений, для которых применение онлайн-кассы необязательно, предложение «3 в 1» МТС Банка поможет быстро перейти на новые рельсы и избежать возможных штрафов со стороны налоговых органов.

С более подробной информацией о предложении «3 в 1» можно ознакомиться на сайте банка.