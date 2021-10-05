РИАМО - 5 окт. Всероссийской премией в области перинатальной медицины «Первые лица» наградили коллектив Сергиево-Посадской районной больницы, передает корреспондент РИАМО.

Приз премии «Первые лица» за преданность профессии и самоотверженный труд во время пандемии Covid-19 получили главный врач больницы Олег Дмитриев, заместитель главного врача по детству и родовспоможению Павел Глушко, а также заведующий роддомом больницы Олег Вышелесский.

«Пандемия явилась серьезным вызовом для всей системы здравоохранения. И профессиональный рост, и совершенствование - это обязательное условие для решения самых сложных задач, связанных с пандемией. Наш коллектив этим занимается постоянно и будет продолжать заниматься», - сказал на церемонии награждения Дмитриев.

В 2020 году больницу перепрофилировали для оказания помощи роженицам и беременным, болеющим Covid-19. Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева высоко оценила работу сотрудников больницы и поблагодарила их за самоотверженный труд во время пандемии.

«В прошлом году <…> нам было непросто определить выбор флагманских центров, учитывая протяженность Московской области. Но выбор пал на перинатальный центр Сергиева Посада, и мы не ошиблись. Благодаря этим героям <…> мы имеем сегодня высокие показатели по здоровью новорожденных детей, рожденных от женщин с новой коронавирусной инфекцией», - сказала Лазарева.

Церемония награждения медицинских работников прошла в ходе XVI ежегодного Всероссийского конгресса специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество», который проходит в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 5 и 6 октября.

Премия «Первые лица» присуждается физическим и юридическим лицам за вклад в развитие перинатальной службы РФ, выдающиеся научно-практические исследования, инновационные учебные программы в области перинатологии.