РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 окт. В Домодедове за сутки выявили 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 13 562 случая Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 1788 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 457 146 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 253 человека. Выздоровели и выписались 396 978 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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