РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 окт. Работу лифта восстановили в одном из многоквартирных домов ЖК «Алексеевская роща» на улице Дмитриева в Балашихе по просьбе жителей, сообщили «РИАМО в Балашихе» в управлении ЖКХ администрации городского округа.

Жительница многоквартирного дома №26 по ул. Дмитриева разместила в соцсетях жалобу на часто не работающие лифты в подъезде №7. Она отметила, что обращалась в компанию, обслуживающую лифты, но обращения остались без ответа, а во вторник в 6:00, собираясь на работу, узнала, что ни один лифт снова не работает. Женщина попросила устранить проблему неисправности лифтового оборудования, так как жильцы устали от его частых поломок.

В управлении ЖКХ администрации округа сообщили, что на лифтах по адресу: Балашиха ул. Дмитриева, 26, подъезд 7 в результате вандальных действий неустановленных лиц был выведен из строя фотобарьер дверей кабины лифта.

«Требуются капитально-восстановительные работы по замене вышеперечисленного оборудования. В данный момент лифты находятся в исправном состоянии», - сообщили в управлении.