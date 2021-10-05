РИАМО - 5 окт. За минувшие сутки в Московской области от коронавируса вылечились 1163 человека, с начала пандемии избавились от вируса 396 978 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

При этом за сутки в Подмосковье заболели еще 1788 человек, а с начала пандемии их число выросло до 457 146.

Также за сутки умерло 15 человек, а общее число смертей достигло 8 253.

На сегодняшний день в Подмосковье для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом, дополнительно разворачивают койки. Сейчас в регионе развернуто более 9,2 тыс. коек, из них 8,8 тыс. — с кислородом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>