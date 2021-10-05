РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Народный артист РФ, житель подмосковного Красногорска Дмитрий Харатьян поздравил педагогов округа с Днем учителя, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Торжественное окружное собрание ко Дню учителя состоялось во Дворце культуры «Подмосковье» во вторник.

«Низкий вам поклон! Вы работаете не за деньги, не за славу, а ради будущих поколений», - обратился Харатьян к участникам мероприятия.

Актер вспомнил собственные школьные годы, которые прошли в Красногорске и поблагодарил всех учителей, которые повлияли на формирование его личности.

В нынешнем году Харатьяну присвоили звание почетного гражданина Красногорска. Глава округа Алексей Спасский вручил артисту соответствующие знак и ленту.

Харатьян исполнил со сцены ДК знаменитые песни – «Прощальный вальс» из кинофильма «Розыгрыш» и «Не вешать нос, гардемарины!».