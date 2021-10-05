РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В Подольске за минувшие сутки выявили 81 новый случай коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 17 360 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 788 случаев заболевания.

Всего в Московской области с начала пандемии выявлено 457 146 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 253 человека. Выздоровели и выписались 396 978 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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