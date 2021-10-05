РИАМО - 5 окт. За последние сутки в Подмосковье выявили 1788 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии зафиксировали 457 146 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В области зафиксирован сезонный подъем заболеваемости коронавирусом. До этого в регионе мобилизовали дополнительные койки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье ежедневно госпитализируют 600-650 человек с Covid-19, а выписывают 530-570 вылеченных пациентов.

Глава Подмосковья также попросил федеральное правительство включить вакцинацию от Covid-19 в национальный календарь прививок.

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