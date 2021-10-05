РИАМО - 5 окт. В Московской области до 09:00 6 октября продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности действует на территории Липецкой, Тамбовской и Орловской областей.

Во вторник в Москве и области сохранится высокое атмосферное давление, ожидается до плюс 13 градусов и без осадков. В среду и четверг также ожидается малооблачная погода без осадков.

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