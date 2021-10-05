РИАМО - 5 окт. В работе сервисов и приложений Сбербанка произошел технический сбой, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.ru.

Первые сообщения начали поступать около 14:00 вторника.

Наиболее частые проблемы в работе мобильного банкинга – 38%. Еще 36% клиентов не могут войти в приложение. При этом 27% пользователей отчитались о перебоях в работе онлайн-банкинга.

Чаще всего о проблемах сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.