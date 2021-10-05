РИАМО - 5 окт. Жители Ленинского округа могут пройти вакцинацию от гриппа. В Видновской районной клинической больнице в наличии есть современные отечественные вакцины: для взрослых - «Совигрипп» и «Флю-М», для детей - «Совигрипп» и «Ультрик-Квадри», сообщает пресс-служба администрации округа.
Сделать прививку можно в следующих пунктах:
- взрослая поликлиника (г. Видное, ул. Заводская, д. 15): пн. - пт., 8:00-20:00 (225 кабинет),
- амбулатория п. Развилка: пн. - пт., 9:00-15:00,
- амбулатория с. Молоково: пн. - пт., 8:00-15:00,
- амбулатория п. Горки Ленинские: пн. - пт., 8:00-15:00,
- Южная поликлиника (ул. Новодрожжино, д. 16): пн. - пт., 8:00-20:00,
- амбулатория Бутово-парк: пн. - пт., 10:00-15:00,
- амбулатория свх. им. Ленина: пн. - пт., 9:00-18:00, сб. 9:00-12:00,
- Измайловская амбулатория: пн. - пт., 9:00-15:00,
- Володарская амбулатория: ср. - пт., 10:00-15:00.
В мобильном комплексе вакцинация проводится без предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и направит на прививку. Интервал между вакцинациями от Covid-19 и против гриппа должен составлять один месяц. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг Московской области или по телефону «122».
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