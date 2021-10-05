РИАМО - 5 окт. Жители Ленинского округа могут пройти вакцинацию от гриппа. В Видновской районной клинической больнице в наличии есть современные отечественные вакцины: для взрослых - «Совигрипп» и «Флю-М», для детей - «Совигрипп» и «Ультрик-Квадри», сообщает пресс-служба администрации округа.

Сделать прививку можно в следующих пунктах:

- взрослая поликлиника (г. Видное, ул. Заводская, д. 15): пн. - пт., 8:00-20:00 (225 кабинет),

- амбулатория п. Развилка: пн. - пт., 9:00-15:00,

- амбулатория с. Молоково: пн. - пт., 8:00-15:00,

- амбулатория п. Горки Ленинские: пн. - пт., 8:00-15:00,

- Южная поликлиника (ул. Новодрожжино, д. 16): пн. - пт., 8:00-20:00,

- амбулатория Бутово-парк: пн. - пт., 10:00-15:00,

- амбулатория свх. им. Ленина: пн. - пт., 9:00-18:00, сб. 9:00-12:00,

- Измайловская амбулатория: пн. - пт., 9:00-15:00,

- Володарская амбулатория: ср. - пт., 10:00-15:00.

«В Ленинском городском округе прививку от гриппа уже сделали свыше 6 тысяч жителей. Кроме стационарных пунктов, работающих на базе наших лечебных учреждений - поликлиник и амбулаторий, - вакцинироваться можно в мобильном пункте, расположенном у торгового центра «Галерея 9/18» в Видном. Он работает ежедневно без выходных с 11:00 до 14:30», - рассказал глава округа Дмитрий Абаренов.

В мобильном комплексе вакцинация проводится без предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и направит на прививку. Интервал между вакцинациями от Covid-19 и против гриппа должен составлять один месяц. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг Московской области или по телефону «122».