РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 окт. Городская прокуратура провела проверку соблюдения требований земельного, природоохранного законодательства при использовании земельных участков в деревне Беляниново городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации округа.

Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0080305:5 площадью 29,8 тыс. кв. м отнесен к категории «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования «для с/х производства, для ведения с/х производства». Согласно сведениям ЕГРН, земельный участок находится в собственности РФ, в постоянном бессрочном пользовании ФГУП «Совхоз им. Тимирязева».

Участок с кадастровым номером 50:12:0080305:40 площадью 29 042 кв. м отнесен к той же категории земель с тем же видом разрешенного использования. Согласно сведениям ЕГРН, земельный участок находится в собственности ООО «Агрофирма Пирогово». Участки представляют собой единое землепользование, огорожены забором. На них расположено одноэтажное кирпичное здание, бывшее овощехранилище, которое используется не по целевому назначению.

На участках в северной части расположено производство бетона. Территория участка загрязнена отходами производства и потребления, боем бетона, пластика, отходы собираются на площадке в открытом приемнике-накопителе без защиты от воздействия атмосферных осадков и ветров, противопожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.

Для производства бетона ООО «Бетон-Л» использует скважину для добычи воды в коммерческих целях без соответствующего разрешения. В ходе проверки ООО «Бетон-Л» не представлены паспорта отходов, журнал учета движения отходов.

Городской прокуратурой должностное и юридическое лица ООО «Бетон-Л» привлекались в 2020 году к административной ответственности, а также в адрес генерального директора ООО «Бетон-Л» внесено представление, которое рассмотрено.

В ходе настоящей проверки установлено, что нарушения, выявленные городской прокуратурой в 2020 году, фактически не устранены.

При таких обстоятельствах в действиях ООО «Бетон-Л» усматриваются признаки административного правонарушения.