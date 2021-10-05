РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 окт. В подмосковном Королеве полицейские за неделю привлекли к административной ответственности 27 человек, среди которых 8 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В подмосковном Королеве с 29 сентября по 4 октября прошло оперативно-профилактического мероприятие «Подросток - Игла», направленное на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в потребление алкогольной и табачной продукции, реализации им алкогольной продукции и табачных изделий в магазинах и на объектах общественного питания.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителями субъектов системы профилактики проверили по месту жительства 52 несовершеннолетних и 47 родителей, состоящих на учете в ПДН. Полицейские привлекли к административной ответственности 27 человек, в том числе 8 несовершеннолетних детей.

Также во время мероприятия было выявлено и поставлено на профилактический учет 8 несовершеннолетних и 3 родителей, в отношении которых организована индивидуально-профилактическая работа.