РИАМО - 5 окт. Хозяйка коттеджа под Звенигородом занялась сексом с проникшим в дом вором, а утром вызвала полицейских, сообщает kp.ru.
По данным источника, 40-летняя женщина выпивала в доме в одиночестве. Она начала засыпать, как внезапно услышала подозрительный шум. Выяснилось, что в дом проник неизвестный молодой мужчина. Между хозяйкой загородного особняка и незваным гостей завязалась беседа, которая закончилась постелью.
Однако ночью мужчина решил ограбить радушную хозяйку. Пока она спала, грабитель-любовник осмотрел комнаты в доме и нашел сейф, из которого вытащил крупную сумму наличных. Однако сбежать с ними мужчина не смог, так как женщина проснулась и сразу вызвала полицию, которая и задержала гостя с поличным.
В отношении 35-летнего приезжего из Армении возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги правоохранители уже вернули владелице.
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