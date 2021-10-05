РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 окт. Мытищинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдениея федерального законодательства при использовании находящегося в федеральной собственности земельного участка с кадастровым номером 50:12:0102309:20, сообщается на сайте администрации горокруга.

Участком из состава земель сельхозназначения, площадью 38.748 кв.м., расположенным в д. Челобитьево в городском округе Мытищи владеет на праве бессрочного пользования ФГУП «Совхоз им. Тимирязева». Согласно выписки из ЕГРН, правообладателем указанного земельного участка является РФ.

Участок огорожен со всех сторон общим забором, при этом включает в себя также земли, государственная собственность на которые не разграничена. На участке осуществляет незаконно коммерческую деятельность ИП Гафурова З.Н. в павильоне с названием кафе «Халяль» по предоставлению услуг общественного питания.

Договор между ФГУП «Совхоз им. Тимирязева» и ИП Гафурова З.Н. на аренду участка и строения не заключен, то есть место занято незаконно. В ходе проверки установлено, что в нарушение требований о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения эксплуатируется пункт общественного питания кафе «Халяль».

В связи с выявленными нарушениями требований федерального законодательства, в том числе законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности, городской прокуратурой в адрес ИП Гафурова З.Н. внесено представление об их устранении, также в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.