РИАМО - 5 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям МЦД-2 Стрешнево и Щукинская, которые расположены на северо-западе города - между железнодорожными станциями Красный Балтиец и Тушинская, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Комплексное благоустройство проведут на участке от железнодорожной станции Красный Балтиец до улицы Свободы площадью 71,69 га.

Рядом со станциями Стрешнево и Щукинская организуют стоянки такси, автомобильные и велосипедные парковки. На улицах Маршала Василевского, Новощукинской, Авиационной, Щукинской, Академика Курчатова и в 1-м Войковском проезде обустроят велодорожки.

Кроме того, проект благоустройства территории предусматривает строительство нового пешеходного перехода через пути МЦД-2 – вблизи пересечения с Волоколамским шоссе, который обеспечит удобную связь между жилыми кварталами и парком «Покровское-Стрешнево».

Также запланирована реконструкция существующего пешеходного перехода через пути МЦД-2 по адресу: Врачебный проезд, д. 2, обеспечивающего удобный пешеходный маршрут до ТПУ «Щукинская».

Благоустройство территории, прилегающей к станциям Стрешнево и Щукинская, является частью Курско-Рижского проекта развития МЦД-2.