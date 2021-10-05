РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Народный артист РФ Дмитрий Харатьян поздравил главу подмосковного Красногорска Алексея Спасского с днем рождения, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Во Дворце культуры «Подмосковье» состоялось торжественное окружное собрание, приуроченное ко Дню учителя. В рамках мероприятия Харатьян поздравил Спасского с днем рождения. Алексей Спасский родился 5 октября 1977 года.

«Ваш пост очень важен и ответственен. Алексей Петрович, я знаю, что у вас день рождения сегодня. От всей души вас поздравляю!» - сказал Харатьян.

Он вручил главе округа часы производства фабрики «Слава».

Также творческий подарок главе муниципалитета преподнесли дети округа.