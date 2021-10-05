РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 окт. Полицейские задержали рецидивиста, снявшего аккумуляторы с автомобиля в Щелкове, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 56-летнего жителя Коломны о том, что около дома на проспекте 60 лет Октября неизвестный похитил с его автомобиля 2 аккумуляторные батареи, сумма ущерба составила более 22 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 37-летний житель Ивантеевки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».