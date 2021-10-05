РИАМО - 5 окт. На территории столицы с начала запуска программы реновации построили и ввели в эксплуатацию уже 2 млн кв м жилья, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«К настоящему времени в рамках реализации программы реновации в Москве введено 154 новых дома на 2 млн кв м жилой площади, из них под переселение передано 126 новостроек», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с начала программы в Москве началось переселение 54,9 тыс. человек, которые жили в 360 старых домах. Среди них уже 40,4 тыс. москвичей отпраздновали новоселье.

«Продолжается строительство 150 домов по реновации мощностью 2,5 млн кв. метров, еще 150 новостроек мощностью 2,9 млн кв. метров находятся на стадии проектирования. На сегодняшний день по технологии «умного сноса» также демонтированы 64 старых дома», – добавил Бочкарев.

Директор Urban Policy Institute, советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец назвала темпы строительства по реновации впечатляющими. Она напомнила, что с начала реализации программы прошло 4 года.

«Для участников программы реновация абсолютно точно означает улучшение жилищных условий. Речь не только о стандарте качества самих домов, но и о местах общего пользования: обширные, хорошие по пропорциям подъезды, коридоры», – подчеркнула Муринец.

Столичный градоначальник Сергей Собянин утвердил реновацию жилья в Москве в августе 2017 года. Предполагается, что благодаря программе будет расселено 5176 домов. Она касается около 1 млн москвичей.