РИАМО - 5 окт. Строители приступили к работам по демонтажу конструктивных элементов второго подъезда поврежденного взрывом газа жилого дома в Ногинске, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Взрыв случился утром 8 сентября в 9-этажном доме на ул. 28 июня. Это привело к обрушению стен на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Погибли 7 человек. Аварийно‑спасательные работы завершили 9 сентября. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших получат компенсации.

На сегодня рабочие подрядной организации регионального Фонда капитального ремонта разобрали участок кровли и приступили к демонтажу плит перекрытий верхних этажей, балконов, а также наружных стен и внутренних перегородок квартир 9 этажа.

В минувшие выходные специалисты начали извлекать личное имущество и ценности собственников квартир. Процесс усложняется тем, что все работы идут с помощью подъемного крана и пристегнутыми к нему страховочными тросами рабочими.

Наблюдение за ходом работ ведется в онлайн-режиме, что позволяет собственникам корректировать действия рабочих с земли из мобильного штаба. В частности, строители достают даже самые мелкие вещи, к примеру, детские мягкие игрушки и даже конструктор Lego.

«Многие не успели забрать документы и ценности. Сейчас в мобильном штабе идет работа с собственниками квартир. Сами они в аварийное здание, по понятным причинам, войти не могут. Поэтому индивидуально решаем вопросы со всеми собственниками. Будем извлекать имущество этаж за этажом. Рабочие полностью разберут весь второй подъезд дома, затем построят его заново», – сказал гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

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