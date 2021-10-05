РИАМО - 5 окт. Нобелевскую премию по физике за 2021 год присудили ученым Сюкуро Манабе, Клаусу Хассельману и Джорджио Паризи, сообщает Nation News.

Первая часть премии присуждена немецкому ученому Хассельману и американцу Манабэ за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления.

Вторую часть присудили физику-теоретику Паризи из Италии за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах.

Ранее стали известны лауреаты премии по физиологии и медицине. Награды удостоились американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов, отвечающих за способность человека ощущать прикосновения и температуру.

Нобелевская премия является одной из наиболее престижных премий в мире. Ее присуждают за выдающиеся научные исследования, инновационные изобретения и вклад в культуру и общество.