РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 окт. Мытищинский городской суд признал 50-летнего безработного местного жителя виновным в убийстве своей матери, сообщается на сайте администрации округа.
Пьяный мужчина на кухне квартиры, в которой проживал вместе со своей пожилой матерью, на почве личных неприязненных отношений нанес последней множественные удары кухонным ножом. В результате потерпевшая скончалась от колото-резанного ранения боковой поверхности шеи с повреждением подключичной артерии.
По приговору суда с учетом мнения гособвинителя мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Государственное обвинение по делу поддержал представитель Мытищинской городской прокуратуры.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии