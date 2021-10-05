РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 окт. Мытищинский городской суд признал 50-летнего безработного местного жителя виновным в убийстве своей матери, сообщается на сайте администрации округа.

Пьяный мужчина на кухне квартиры, в которой проживал вместе со своей пожилой матерью, на почве личных неприязненных отношений нанес последней множественные удары кухонным ножом. В результате потерпевшая скончалась от колото-резанного ранения боковой поверхности шеи с повреждением подключичной артерии.

По приговору суда с учетом мнения гособвинителя мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Государственное обвинение по делу поддержал представитель Мытищинской городской прокуратуры.