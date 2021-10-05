РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 окт. Мытищинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 36-летней имеющей судимость местной жительницы, которая признана виновной в неуплате без уважительных причин средств на содержание ребенка, сообщается на сайте администрации округа.

С 21 января 2020 года по 23 марта 2021 года женщина без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание ребенка не выплачивала. Мер к погашению задолженности по алиментам не предприняла, добровольную материальную помощь не оказывала, подарки ребенку не дарила. Действия гражданки привели к образованию задолженности по алиментам в размере 359 377 рублей 70 копеек.

По приговору суда с учетом мнения государственно обвинителя женщине назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно. Государственное обвинение по делу поддержал представитель Мытищинской городской прокуратуры.