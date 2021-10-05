РИАМО - 5 окт. В приюте «Лохматая душа» в Чехове после массового отравления собак несколько животных находятся в тяжелом состоянии. Результатов экспертиз пока нет, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ранее в приюте «Лохматая душа» в городском округе Чехов произошло массовое отравление собак. В результате ЧП погибли 16 собак, более сотни пострадали. Причиной инцидента мог стать некачественный корм, закупленный приютом. Его отправили на экспертизу.

«На сегодняшний день несколько животных в приюте «Лохматая душа» находятся в тяжелом состоянии, 59 собак — в стабильном удовлетворительном состоянии», — сказал Воскресенский.

Он добавил, что результатов экспертиз пока нет.

Проверку по факту массового отравления собак проводит прокуратура Московской области.