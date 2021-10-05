РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. В поселке Калинина городского округа Люберцы построят тротуар у детского сада «Ромашка», подрядная организация начала подготовительные работы. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Начаты подготовительные работы по строительству тротуара в поселке Калинина вблизи детского сада «Ромашка». Площадь работ составит 127 кв. м», - сказал Ружицкий.

На минувшей неделе проведены работы по локальному ремонту тротуара на улице 8 Марта, площадь работ – 37 кв. м. Организован асфальтовый подход к железнодорожному переходу со стороны улицы Транспортной площадью 24 кв. м.