РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. Проект пристройки к школе в поселке Томилино городского округа Люберцы отмечен серебряным дипломом конкурса Build School Project 2021, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Смотр-конкурс проходил в рамках международной выставки Build School 2021.

В номинации «Лучшее решение при реконструкции и модернизации/Постройки» серебряный диплом в разделе «Проекты» достался пристройке на 550 мест к зданию МОУ «Томилинская СОШ №19» по адресу: Люберцы, п. Томилино, мкрн Птицефабрика.

Пристраиваемый к школе блок будет 4-этажным с удобными и светлыми входными группами. Благодаря пристройке вместимость школы увеличится на 550 мест и составит 1,2 тыс. человек. Общая площадь объекта - порядка 9,5 тыс. кв. м.