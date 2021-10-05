РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В Подольске прошел турнир по кикбоксингу памяти Героя России Александра Монетова, в нем приняли участие 400 спортсменов из нескольких регионов страны, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации регионального партийного проекта «Старший брат» член фракции «Единая Россия» в горсовете, муниципальный куратор партпроекта Алексей Батин принял участие в организации турнира, посвященного памяти Монетова.

Чемпионат и первенство городского округа Подольск памяти Героя России Александра Монетова проходили с 1 по 3 октября. В соревнованиях приняло участие 400 атлетов из Москвы, Московской области, Рязани, Смоленска, Белгорода, Твери.

«Победители и призеры отобрались в сборную Московской области, где достойно смогут представлять регион на всероссийских чемпионатах», - сказал Батин.