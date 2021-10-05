РИАМО - 5 окт. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территорий бывших промышленных зон «Зюзино» и «Южный порт», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Промзона «Зюзино» площадью 6,76 га располагается на юго-западе Москвы. Она застроена гаражами, складами и автосервисами. Здесь планируется построить около 140 тыс. кв. м жилья для переселения по программе реновации, а также общественно-деловые объекты.

Проект реорганизации промзоны «Зюзино» даст городу более 1,6 тыс. новых рабочих мест. Реализовать проект планируется за 7 лет с вложением 13 млрд рублей инвестиций.

Промзона «Южный порт», которая занимает 19,59 га на юге Москвы, сейчас застроена низкоэффективными бизнес-центрами. После реорганизации часть территории сохранит промышленную функцию – здесь возведут современные производственные объекты площадью не менее 185 тыс. кв. м. Также предусматривается строительство ТЦ, офисов, магазинов, кафе. Планируется создать более 6,5 тыс. рабочих мест.

Реализовать проект реорганизации «Южного порта» собираются за 12 лет. Предполагаемый объем инвестиций составляет 27 млрд рублей.

«Зюзино» и «Южный порт» будут развиваться в рамках программы «Индустриальные кварталы». Объем инвестиций в реализацию программы оценивается в сумму свыше 7 трлн рублей. Ожидается, что в результате в столице будет создано порядка 500 тыс. новых рабочих мест.

В программу «Индустриальные кварталы» уже вошли промзоны «Кунцево», «Октябрьское поле», «Коровино» и «Алтуфьевское шоссе».

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