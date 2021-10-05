РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В Подольске определили победителей турнира по баскетболу среди юношеских команд на Кубок «Юности», сообщается в группе «УСЦ Юность» в соцсети «ВКонтакте».

С 1 по 3 октября в универсальном спортивном центре «Юность» прошел турнир по баскетболу среди юношей 2011-2012 годов рождения. В турнире приняли участие команды из Московской области и Москвы.

Команды разделили на 3 группы, по итогам которых стали известны участники 3 финалов: золотого, серебряного, бронзового. Абсолютно все были награждены медалями, соответствующими их финалам.

В золотом финале победила команда «Трудовые резервы» Москвы, второе место заняла команда Ногинска, а третье - «Муссон» Мытищ. В серебряном финале победила команда «Пираньи» Ленинского округа, второе место заняла команда «Юность» Подольска, а третье – Электросталь. В бронзовом финале победила команда Сергиева Посада, второе место заняла команда «Космос» Подольска, а третье – «Спартак» Люберец.