РИАМО - 5 окт. Правительство столицы утвердило размер стипендии участникам проекта «Социальный контракт». Его главная цель – помочь трудоспособным членам малоимущих семей с детьми улучшить свои перспективы на рынке труда и найти достойную работу. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Размер стипендии, выплачиваемой гражданам-участникам проекта в период обучения, составит 12 792 рубля ежемесячно.

Столичные власти утвердили порядок реализации проекта «Социальный контракт» в августе текущего года. В основу проекта лег положительный опыт пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми, реализованного в Москве в 2019-2020 годах.

В рамках проекта трудоустроили более 2 тыс. человек, а их средняя зарплата составила порядка 50 тыс. рублей. Кроме того, 630 человек прошли профобучение.

Участниками данного проекта могут стать трудоспособные члены семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает величину московского прожиточного минимума. Для участия нужно подать заявление в центре занятости «Моя карьера». При этом с каждым участником проекта будет подписано соглашение – «социальный контракт», сроком на 6 месяцев.

Участникам проекта предоставляют ряд мер поддержки, включая, к примеру, полный комплекс услуг по поиску работы и карьерному консультированию. Кроме того, проводится профориентационное тестирование.

После трудоустройства заключается допсоглашение сроком до 3 лет, в рамках которого предоставляются дополнительные меры поддержки. К примеру, ребенок при наличии свободных мест получает приоритет при зачислении в дошкольное учреждение с 1,5 лет вместо 3 лет.

Если участник проекта уволится, но при этом в течение 30 календарных дней повторно приступит к работе, то за ним сохранят статус участника проекта и меры поддержки.

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