РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 окт. Мытищинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 36-летнего ранее не судимого гражданина Республики Таджикистан, который признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщается на сайте администрации округа.

Мужчина, которого ранее уже лишили прав на 1,5 года, не сдал водительское удостоверение в подразделение ГИБДД в установленный законом срок.

Управляя автомобилем Kia Spectra в состоянии алкогольного опьянения, мужчина двигался по Олимпийскому проспекту. У дома 29А он был остановлен инспектором ГИБДД для проверки документов. На требование инспектора пройти медосвидетельствование на состояние опьянения мужчина, при наличии явных признаков опьянения, ответил отказом.

По приговору суда с учетом мнения государственно обвинителя мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Государственное обвинение по делу поддержал представитель Мытищинской городской прокуратуры.