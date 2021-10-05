РИАМО - 5 окт. Работы по капитальному ремонту бывшего военного госпиталя завершили в Чехове, на первом этаже здания теперь работает взрослая поликлиника, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В здании госпиталя провели работы по внутренней отделке, заменили фасад, отремонтировали кровлю, заменили инженерные коммуникации, а также установили новые окна и двери.

«Здание, где ранее находилась взрослая поликлиника, было перепрофилировано под инфекционный госпиталь. Теперь медицинская помощь стала доступнее для жителей сразу нескольких микрорайонов города», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что во взрослой поликлинике и в бывшем военном госпитале ведут прием врачи-терапевты, также там установили новое медицинское оборудование – рентген-аппарат и флюорограф.

Запись на прием к врачам осуществляется через региональный портал Госуслуг или по номеру телефона: 122.