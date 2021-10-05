РИАМО - 5 окт. Большинство людей воспринимают мессенджеры и социальные сети как инструмент для коммуникации, и лишь у немногих такие «отношения» перерастают в пагубную зависимость. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт, психиатр, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.
По ее мнению, говорить о «здоровых» отношениях человека с соцсетями и мессенджерами можно тогда, когда с их помощью пользователь удовлетворяет свои естественные потребности в коммуникации и получении полезной информации.
«Мессенджеры - вообще необходимый инструмент, это не замена живого общения, это в первую очередь поддержание рабочих, учебных коммуникаций. Пример тому - чаты для родителей учеников или коллег из разных городов», - отметила психотерапевт.
В целом эксперт считает, что соцсети и мессенджеры - это скорее добро, чем зло.
«А склонный к зависимостям человек найдет пагубное пристрастие и без них», - заключила Панова.
Накануне пользователи столкнулись с масштабными сбоями в работе популярных соцсетей и мессенджеров. В частности, несколько часов был недоступен Facebook.
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