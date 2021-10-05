РИАМО - 5 окт. Большинство людей воспринимают мессенджеры и социальные сети как инструмент для коммуникации, и лишь у немногих такие «отношения» перерастают в пагубную зависимость. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт, психиатр, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Соцсети, мессенджеры, интернет в целом - это всего лишь инструмент, как нож, с помощью которого можно и еду приготовить, и человека убить. То же самое и со средствами коммуникации - кто-то использует их для работы или бизнеса, кто-то для поиска услуг и специалистов, кто-то для общения с близкими, кто-то в них выплескивает негатив, а кто-то от них патологически зависим», - сказала Панова.

По ее мнению, говорить о «здоровых» отношениях человека с соцсетями и мессенджерами можно тогда, когда с их помощью пользователь удовлетворяет свои естественные потребности в коммуникации и получении полезной информации.

«Мессенджеры - вообще необходимый инструмент, это не замена живого общения, это в первую очередь поддержание рабочих, учебных коммуникаций. Пример тому - чаты для родителей учеников или коллег из разных городов», - отметила психотерапевт.

В целом эксперт считает, что соцсети и мессенджеры - это скорее добро, чем зло.

«А склонный к зависимостям человек найдет пагубное пристрастие и без них», - заключила Панова.

Накануне пользователи столкнулись с масштабными сбоями в работе популярных соцсетей и мессенджеров. В частности, несколько часов был недоступен Facebook.