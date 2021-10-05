РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. В День учителя наградили педагогов Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа №2, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Торжественное праздничное мероприятие прошло во вторник.

«День учителя - добрый и хороший праздник. Ребята приходят в колледж после 9 класса, еще не знают, что хотят от этой жизни. Благодаря вашему таланту, вашему преподаванию вы прививаете любовь к профессии. Хочу поздравить вас, пожелать добра, благополучия, чтобы студенты радовали своими успехами и не огорчали преподавателей», - сказала первый замглавы администрации муниципалитета Ирина Назарьева.

Она вручила от администрации округа подарок колледжу и поблагодарила директора Жанну Анисифорову за работу на благо города. Также знаками отличия «За доблестный труд» наградили сотрудников Галину Гришину и Виктора Демченко.

Кроме того, ряду педагогов вручили почетные грамоты главы городского округа Люберцы.