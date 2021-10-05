РИАМО - 5 окт. Столичные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации), сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В ведомстве полагают, что не позднее декабря 2019 года группа лиц организовала на территории Юго-Западного округа работу запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации.

Члены группы проводили собрания с декабря 2019 года по январь 2020 года в одной из квартир на улице Вавилова. Во время встреч участники организации изучали экстремистскую литературу.

Сотрудники правоохранительных органов на территории Московского региона проводят обыски в местах проживания организаторов и участников организации.

Сейчас установлены и задержаны ряд подозреваемых, которые в ближайшее время будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщников.