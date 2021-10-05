РИАМО - 5 окт. В сентябре этого года на инфраструктуре Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» – перевезено более 59 млн пассажиров, что на 6,2% меньше аналогичного показателя прошлого года, в том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров снизилось на 6,7% до 57,3 млн человек, в дальнем следовании – выросло на 16,4% до 1,7 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Также пассажирооборот в сентябре этого года составил 2,5 млрд пасс-км, что на 4,5% превышает аналогичный показатель 2020 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот снизился на 5,1%, составив 1,6 млрд пасс-км, в дальнем следовании – вырос на 26,2% – до 921,5 млн пасс-км.

Всего за 9 месяцев текущего года отправлено 504,7 млн пассажиров (+23,4% к январю-сентябрю 2020 года), из них в пригородном сообщении перевезено – 488,6 млн пассажиров (+23,1%), в дальнем следовании – 16,1 млн пассажиров (+36,1%).

Пассажирооборот на МЖД с начала 2021 года увеличился на 25,9% к уровню прошлого года и составил более 20 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 12,7 млрд пасс-км (+18,4%), в дальнем следовании – 8,2 млрд пасс-км (+39,7%).

По МЦК в прошлом месяце проехали более 14 млн пассажиров, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными в сентябре стали станции Площадь Гагарина (воспользовались 1,1 млн человек), Нижегородская (более 1 млн) и Ростокино (более 935 тыс. человек). За 9 месяцев на МЦК перевезено почти 110 млн пассажиров (на 32% больше, чем за такой же период в 2020 году), а с начала эксплуатации – более 640 млн человек.