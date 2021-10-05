РИАМО - 5 окт. Цифровое разрешение на полеты беспилотников, прыжки с парашютом и прочие авиационные работы стало возможно получить во всех округах Подмосковья через региональный портал Госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления.

«Онлайн-услуга по выдаче разрешений на авиационные работы, парашютные прыжки и полеты беспилотников была запущена в Подмосковье в пилотном режиме в 5-ти муниципалитетах в марте этого года. Сейчас зона действия цифрового сервиса распространилась на всю территорию области», - сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он отметил, что в случае положительного решения по заявке разрешение придет в электронном виде в личный кабинет.

Получив данное разрешение, пользователи смогут безопасно проводить авиационные работы, парашютные прыжки и полеты беспилотных летательных аппаратов: дронов и радиоуправляемых авиамоделей. Отмечается, что за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрен административный штраф от 20 тыс. руб.

Услуга доступна на региональном портале Госуслуг в разделе «Транспорт» - «Документы». Для подачи заявления потребуется ввести данные о заявителе, использовании воздушного пространства и воздушных судах. Также в зависимости от типа авиационных работ могут дополнительно потребоваться копии других документов.

Услуга бесплатная и предоставляется в течение 11 рабочих дней.