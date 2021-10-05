РИАМО - 5 окт. Современная школа на 550 мест появится в поселке Горки-2 Одинцовского округа. Объект уже получил разрешение на строительство, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Это будет современная школа, соответствующая последним образовательным стандартам. Сдать новый объект образования в поселке Горки-2 планируется в 2024 году.

По проекту в новой школе обустроят учебные и специализированные классы, лаборатории и мастерские, помещения для проведения внеклассных занятий, актовый и спортивный залы, а также столовую и блок для приготовления пищи.

На пришкольной территории проведут работы по благоустройству. Там появятся площадки для игр и занятий спортом, а также зоны отдыха.

Здание оборудуют всем необходимым для того, чтобы школу могли посещать маломобильные группы населения.

Объект возведут в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.