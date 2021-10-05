РИАМО - 5 окт. Дополнительные койки разворачивают в Подмосковье для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом. Сейчас в регионе развернуто более 9,2 тыс. коек, из них 8,8 тыс. с кислородом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе растет число новых случаев заражения коронавирусом.

«Если еще 2 недели назад в регионе выявляли порядка 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом в сутки, то сегодня уже более 1,7 тыс. случаев. Мы следим за эпидемиологической ситуацией с Covid-19 в Подмосковье и оперативно разворачиваем дополнительный коечный фонд», - сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она уточнила, что в скором времени будут открыты еще более 400 коек для лечения коронавирусных больных.

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