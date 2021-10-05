РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Волонтеры подмосковного Подольска до конца года будут вязать теплые носки для нуждающихся детей в рамках акции «Доброе тепло», сообщается в группе «МУ Дворец молодежи (г.о. Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры Дворца молодежи принимают участие в акции «Доброе тепло». Присоединиться к ней могут все желающие. Участники будут до конца года вязать носочки и варежки для детей, которым не хватает любви.

Занятия будут проходить по понедельникам и средам с 16:00 до 17:00. Узнать подробности и записаться можно у Светланы Кирилловой в соцсети «ВКонтакте».