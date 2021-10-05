РИАМО - 5 окт. Глава Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям региона, что осенью необходимо пройти вакцинацию от гриппа. Также продолжается прививочная кампания против коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Осенняя пора – это время вакцинации против гриппа. Сезонные ОРВИ-заболевания, врачи работают в напряженном режиме. И нас по-прежнему не покидает ковид. Мы видим, что на ИВЛ и при госпитализации более 95% людей, которые не привились. Выбор в пользу вакцинации – очевиден, эту работу мы будем продолжать», – отметил Воробьев.

В подмосковных поликлиниках работают 404 кабинета, где прививают от гриппа современным отечественным препаратом. Мобильные пункты вакцинации дежурят около МФЦ, торговых центров, социальных учреждений и железнодорожных станций. Всего задействовано 88 выездных медицинских бригад. Прививку можно сделать без предварительной записи и вне зависимости от места регистрации, с собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Перед вакцинацией врачи проведут осмотр, чтобы выявить возможные противопоказания к прививке. Сейчас профилактические инъекции сделали уже 767,8 тыс. человек.

Ознакомиться с графиком и адресами работы пунктов вакцинации от гриппа можно на сайте: privivka.mz.mosreg.ru. Также работает круглосуточная горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ: 8(800)555-49-43. Кроме того, интересующую информацию можно получить в территориальных отделах ведомства и в Центре гигиены и эпидемиологии в Московской области по будням с 09:00 до 17:00.

В Подмосковье продолжается вакцинация от коронавируса. Два компонента вакцины в регионе уже получили более 3,4 млн человек. При отсутствии противопоказаний всем взрослым рекомендуется сделать прививку от Covid-19, чтобы позаботиться о своем здоровье и безопасности близких. В Московской области работают 360 пунктов вакцинации, выбрать подходящий можно на интерактивной карте: covid.mz.mosreg.ru.

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