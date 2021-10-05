РИАМО - 5 окт. Федеральное законодательство не позволятет вводить платный ввъезд на автомобилях в центр города, сообщил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

«Федеральное законодательство не позволяет вводить такие меры (платный въезд в центр – ред.). Многие города в мире вводят подобные правила регулирования: где-то это срабатывает не очень, а где-то – вполне эффективно», – сообщил Ликсутов в интервью газете «Ведомости».

Также заммэра сообщил, что все мировые столицы идут по тому же пути, что и Москва.

«Все делается для того, чтобы автобус, который перевозит в десятки раз больше людей, чем любая легковая машина, получил приоритет на дороге. И это наша стратегия: сначала пешеходы, потом маршрутный городской транспорт, потом личный транспорт», – отметил Ликсутов.

Он напомнил, что по этим же принципам живут все цивилизованные города. Также он привел в пример Осло, где в ряде зон уже не допускается двигатель внутреннего сгорания.

Москвичам рассказали о перспективах развития беспилотного такси в столице>>