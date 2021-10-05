РИАМО - 5 окт. Московский городской суд приговорил к 16 годам строгого режима фигуранта уголовного дела об убийстве с особой жестокостью и уничтожении имущества Дмитрия Гревцева, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Убийство было совершено 15 января 2021 года в квартире жилого дома по улице Ясеневой. Гревцев облил ранее купленной жидкостью для розжига своего пьяного знакомого, который сидел в кресле. После этого злоумышленник поджог жертву с помощью горящей салфетки.

Потерпевший умер от термоингаляционной травмы. В результате распространения огня, было повреждено и уничтожено имущество на сумму свыше 331 тыс. рублей.

Помимо срока в колонии, суд приговорил злоумышленника к компенсации морального и материального вреда по гражданским искам. Общая сумма их составила свыше 1,3 млн рублей.