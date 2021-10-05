РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин пожелал благодарных учеников педагогам в День учителя, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые учителя, поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы не просто даете знания нашим детям, вы учите их быть людьми с большой буквы, вы учите их любить и уважать. Вы воспитываете в них трудолюбие и многие другие важные качества, необходимые человеку в жизни. Уверен, что в вашей профессии не бывает случайных людей. Искренне, от всей души благодарю вас за ваш великий труд. Здоровья вам, счастья, благодарных учеников, профессионального развития и всех благ. С днем учителя!» - сказал Жигалкин.

Он пояснил, что педагоги - именно те, кому дети доверяют самые сокровенные мысли, те, кого они вспоминают с особой благодарностью после выпуска. Жигалкин подчеркнул, что учителя дарят самые светлые воспоминания, которые дети будут помнить всю свою жизнь.