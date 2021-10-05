РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» Подольска передали корма в частный приют для животных, сообщается в группе «Молодая Гвардия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

4 октября отмечался Всемирный день животных - международный день, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.

В честь Всемирного дня животных председатель комитета по делам молодежи администрации округа и руководитель местного отделения МГЕР Иван Литвяков вместе с активистами передал корма в частный приют для животных.

Благотворительную помощь в покупке кормов, круп и необходимых вещей для животных, находящихся в частном приюте, оказал депутат Мособлдумы Павел Максимович.